Еще 58 воронежцев вылечились от коронавируса

28 Май 2020 2020-05-28T11:35:30+03:00

Всего с начала наблюдений новую болезнь победили 1293 человека

Изменить размер текста: A A

Еще 58 жителей Воронежской области выздоровели после коронавируса, сообщил 28 мая региональный оперштаб по борьбе с заболеванием. Таким образом, с начала пандемии в общей сложности COVID-19 победили 1293 воронежцев.

Напомним, с начала наблюдений диагноз COVID-19 подтвердился у 1753 жителей Воронежской области. 28 мая зафиксирован самый значительный за последние дни прирост заболевших. Умерли 17 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU