Коронавирусом заразились еще 110 воронежцев на 28 мая
За сутки в Воронежской области коронавирусом заболели еще 110 человек. Свежую статистику утром 28 мая озвучил региональный оперштаб по борьбе с заболеванием. Это самый резкий скачок по приросту заболевших за последние дни. Таким образом, с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 1753 жителей Воронежской области. Напомним, умерли 17 человек.
За последние дни стали выявлять целые группы заболевших на предприятиях. Так, заболели несколько сотрудников на воронежском концерне «Созвездие». Ранее стало известно, что в Воронежском центре ракетного двигателестроения произошла вспышка коронавируса. По состоянию на 26 мая, диагноз COVID-19 подтвердился у 12 работников предприятия. С той же проблемой столкнулись, например, на вагоноремонтном заводе, на кондитерской фабрике в Богданово.
Департамент промышленности и транспорта Воронежской области рекомендовал местным предприятиям на коммерческой основе протестировать сотрудников на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU