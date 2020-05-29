В Воронежской области еще 49 человек победили коронавирус

29 Май 2020 2020-05-29T11:07:37+03:00

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В Воронежской области с коронавирусом справились еще 49 местных жителей. Общее число победивших болезнь составило 1342 человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе в пятницу, 29 мая.

Напомним, за сутки в области еще у 104 человек подтвердили коронавирус. Общее число заболевших - 1857. По официальным данным, с подозрением на COVID-19 в медорганизациях региона изолировали 1018 местных жителей. Под наблюдением на дому находятся 3120 человек. Накануне скончался 18 пациент с подтвержденным коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU