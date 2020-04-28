Коронавирус заподозрили еще у 20 жителей Воронежской области

28 Апр 2020 2020-04-28T17:56:35+03:00

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По данным оперативного штаба области по борьбе с коронавирусом на вечер 28 апреля в больницах на 20 человек увеличилось количество пациентов с подозрением на болезнь. Теперь в боксах находятся 553 потенциально зараженных пациента.

На дому врачи наблюдают за 2575 жителями, которые контактировали с инфицированными и находятся на карантине.

Напомним, к утру вторника количество заболевших резко возросло. Теперь официально диагноз подтвержден у 420 жителей области. 57 пациентов выздоровели, восемь человек умерли.

Массовое заболевание подтвердилось в больнице «Электроника». Здесь заболел 41 человек, из которых 26 - медработники. Вспышка коронавируса произошла в общежитии №5 Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ). Как сообщили пресс-служба вуза, COVID-19 подтвердился у нескольких студентов и работников. В изоляцию поместили больше 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU