В Воронеже в больнице «Электроника» коронавирусом заразились 26 врачей

27 Апр 2020 2020-04-27T15:08:05+03:00

Кроме того, COVID-19 нашли и у 15 пациентов

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В воронежской больнице «Электроника» подтвердили массовое заражение коронавирусом медиков и пациентов. Об этом сообщили в региональном оперштабе в понедельник, 27 апреля.

Так, диагноз подтвердили у 41 человека, из которых 26 -работники отрасли здравоохранения.

- Больница «Электроника» работает в штатном режиме. Пациенты с выявленной коронавирусной инфекцией переведены в другие стационары Воронежа. На амбулаторное лечение отправлены пациенты с бессимптомным протеканием болезни, - прокомментировали в оперштабе.

Кроме того, продолжает принимать пациентов и приемное отделение. В нем провели дезинфекцию и взяли анализы на Covid-19 у всех сотрудников. Результаты этих анализов — отрицательные.

На сегодня прекращен прием пациентов в отделениях неврологического и нейрохирургического профилей. Сотрудники и пациенты этих отделений будут находиться на карантине не менее двух недель. Персонал переведен на круглосуточный режим пребывания в больнице. Изолированные медработники продолжают оказывать помощь оставшимся в отделениях пациентам. У медперсонала и пациентов этих отделений также отрицательные результаты анализа на Covid-19.

По данным на утро 27 апреля коронавирусом заболели еще 20 человек. Общее число зараженных достигло 358 человек. С подозрением на болезнь изолированы в медучреждениях еще 496. 2954 человек наблюдают на дому. Восемь умерли, 57 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU