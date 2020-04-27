В общежитии еще одного вуза в Воронеже нашли коронавирус

27 Апр 2020 2020-04-27T18:35:59+03:00

COVID-19 подтвердился у нескольких студентов и работников университета

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Вспышка коронавируса произошла в общежитии Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ). COVID-19 подтвердился у нескольких студентов и работников. В изоляцию поместили около 200 человек. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в понедельник, 27 апреля.

Коронавирус нашли у студентов общежития №5 на улице Хользунова,44. Заболевших выявили путем ежедневного контроля.

- Здание общежития находится под постоянной охранной. Санитарные врачи сегодня же проведут дезинфекционную обработку всех помещений общежития. Идет обследование проживающих на коронавирус, круг общения заболевших установлен, - прокомментировали в вузе.

В университете создали оперативный штаб по решению вопросов, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции. Проживающим доставили продуктовые наборы и горячее питание. Всем студентам и работникам общежития выдаются средства индивидуальной защиты.

- Ведется ежедневный контроль состояния здоровья студентов и работников. Организована работа волонтерского корпуса по закупке и передаче необходимых личных вещей и лекарств проживающим.

Кроме того, заболевшим будет выплачена материальная помощь. Учебный процесс продолжается в дистанционной форме.

Напомним, 25 апреля в общежитии опорного вуза также обнаружили коронавирус. Его закрыли на карантин. В здании находится больше 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU