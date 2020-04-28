2020-04-27T23:38:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 28 апреля 2020: массовое заражение в больнице и вспышка COVID-19 в студенческом общежитии

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 28 апреля 2020 года
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег УКЛАДОВ
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358 жителей Воронежской области заразились коронавирусом. 57 пациентов выздоровели, восемь человек умерли. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 533 воронежца, сутками ранее их было 496. Количество людей под домашним наблюдением снизилось с 2 954 до 2 191. За все время эпидемии медики региона провели 34 919 лабораторных исследований на новую инфекцию.

В больнице «Электроника» подтвердилось массовое заражение коронавирусом. Инфекцию выявили у 41 человека, из которых 26 - работники отрасли здравоохранения. Больных COVID-19 перевели в другие стационары Воронежа. Больница работает в штатном режиме. Прекратили прием отделения неврологического и нейрохирургического профилей. Их сотрудников и пациентов отправили на двухнедельный карантин.

Вспышка коронавируса произошла в общежитии №5 Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ). Как сообщили пресс-служба вуза, COVID-19 подтвердился у нескольких студентов и работников. В изоляцию поместили больше 200 человек. Теперь санитарные врачи должны продезинфицировать все помещения общежития, обследовать проживающих и установить круг общения заразившихся.

По решению Богучарского районного суда 43-летнюю женщину, заболевшую коронавирусом, принудительно госпитализировали. Соответствующий иск поступил от местного отдела Роспотребнадзор. Дело в том, что местная жительница контактировала с зараженным COVID-19, после чего тест показал и у нее положительный результат. Однако женщина отказалась от госпитализации и дальнейшего медицинского обследования, поэтому дело пришлось решать через суд.

Напомним, для воронежцев работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU

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