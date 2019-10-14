В Воронежской области «МАЗ» протаранил здание сельской администрации

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-14T15:53:27+03:00

"МАЗ" снес забор и стену администрации. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В понедельник, 14 октября, в начале рабочего дня в администрацию поселка Новохоперский врезался «МАЗ» с прицепом. Грузовик съехал с дороги, снес забор а потом врезался в здание. Фура заехала глубоко внутрь здания, протаранив стену.

Из сотрудников администрации, по предварительным данным, никто не пострадал. А вот водитель грузовика, 62-летний житель Саратовской области, погиб. Возможно, он умер еще до столкновения – не исключено, что мужчина потерял контроль над машиной из-за сердечного приступа. Точные причины смерти узнают по результатам экспертизы.

Зданию нужен серьезный ремонт.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В последние случаи случилось немало резонансных ДТП. Напомним, 14 октября около четырех часов ночи в Грибановском районе «Хонда» врезалась в «КамАЗ». Водитель японской иномарки, 64-летний житель Волгоградской области погиб.

13 октября около шести часов вечера в Панинском районе «Лада-Калина» врезалась в «КамАЗ», поворачивавший на перекрестке. Водитель легковушки, 57-летний житель Борисоглебска, и его пассажирки, 53-летняя землячка шофера и ехавшая с ней годовалая девочка попали в больницу.

12 октября в Семилукском районе на дороге в обход Воронежа в ДТП попала скорая. 41-летний водитель «Рено-Лагуна» пошел на обгон и ударился боком о «Ладу-Приора». Иномарка вылетела на «встречку», где и врезалась в медицинскую «ГАЗель». В больницу попали водитель «Рено», шофер «скорой», 42-летний житель Семилукского района, и три пассажирки «неотложки»: женщины 40, 58 и 64 лет. Позже в соцсетях появилось видео аварии.

11 октября в поселке Анна ДТП устроил пьяный участковый. Мужчина за рулем «Шевроле-Авео» выехал на встречку и врезался в 14-ю «Ладу». В больницу попали девушки 20 и 13 лет, ехавшие в отечественной машине. Участкового собираются увольнять.

ИСТОЧНИК KP.RU