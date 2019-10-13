Участкового в Воронежской области обвиняют в ДТП с двумя пострадавшими

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-13T14:30:06+03:00

По мнению местных жителей, состояние сотрудника не позволяло ему садиться за руль

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В Воронежской области разыскивают свидетелей аварии, произошедшей 11 октября в районе автовокзала пгт Анна. Примерно в 20:45, по данным областной Госавтоинспекции, 30-летний водитель «Шевроле Авео» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2114».

- Пострадали две сестры, мои близкие родственницы - 20 и 13 лет (Они были в отечественном автомобиле - от ред.). У обоих многочисленные травмы. Младшая, в чью сторону пришелся удар, в тяжклом состоянии. Девочке предстоит долгое лечение и реабилитация. Нужна любая информация, видео, фото. 8(950)75-24-353, - оставила в социальных сетях сообщение Оксана Легенкова.

По словам очевидцев аварии, за рулем «Шевроле» был местный участковый. Мужчину также сняли на видео, при этом его состояние явно вызывает вопросы.

Вместе с тем, в пресс-службе регионального ГУ МВД нам сообщили, что, по предварительным данным, за рулем был 30-летний брат участкового. Сам же полицейский вроде бы сидел на пассажирском месте. Однако все это предстоит проверить.

Кроме того, проводится другая - доследственная проверка по факту ДТП.

- Проведен осмотр места происшествия, опрошена 20-летняя девушка и очевидцы ДТП, назначены необходимые экспертизы, в настоящее время девочки находятся в больнице, в случае установления, что кому-то из пострадавших причинен тяжкий вред (ст.264 УК РФ) -незамедлительно будет возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи выполняют весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и просят связаться всех очевидцев по тел. 8(930)01-13-311 и предоставить запись с видеорегистратора, - прокомментировали в СУ СК во Воронежской области.

Авария в Анне Воронежская область.

ИСТОЧНИК KP.RU