2019-10-14T12:48:44+03:00
Происшествия

«Калину» изуродовало на воронежской трассе после столкновения с прицепом грузовика

Пострадали трое, в том числе годовалый ребенок
Виктор ПАВЛОВ
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Фото ГУ МВД по Воронежской области.Фото ГУ МВД по Воронежской области.
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Вчера, 14 октября, примерно в шесть часов вечера в Панинском районе случилась авария с тяжелыми последствиями. Как рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области, "Лада-Калина" протаранила прицеп грузовика.

57-летний водитель легкового автомобиля не успел среагировать, когда "КамАЗ" с прицепом начал поворачивать налево на перекрестке. Произошло жуткое столкновение. Водитель "Лады", также его пассажиры - 53-летняя женщина и годовалая девочка - попали в больницу.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - комментируют в полиции.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

Фото ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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