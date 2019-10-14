В Воронежской области в ночном ДТП с КамАЗом погиб мужчина
В Грибановском районе на на 599 км автодороги «Москва-Астрахань» автомобиль Honda CR-V на встречной полосе столкнулся с «КамАЗом». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 14 октября.
Авария случилась в 3.50 ночи. По предварительным данным, 64-летний житель Волгоградской области на рулем иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком, которым управлял 40-летний житель Тамбовской области.
В результате ДТП водитель «Хонды» от полученных травм скончался на месте происшествия. А водителя грузового автомобиля с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали.
По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU