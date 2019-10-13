2019-10-13T10:27:17+03:00
Происшествия

Под Воронежем в перевозившую пациента машину скорой помощи влетел «Рено»

После аварии медпомощь потребовалась четырем людям
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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12 сентября примерно в 20.15 в Семилукском районе в перевозившую пациента машину скорой помощи. ДТП случилось на 2 км автодороги «Обход Воронежа». По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна» пошел на обгон, но допустил боковое столкновение с легковушкой «Лада Приора», за рулем которой был 56-летний житель Воронежской области.

От удара «Рено» выехал на полосу встречного движения, где и врезался в медицинскую «Газель», под управлением 42-летнего жителя Семилукского района.

- В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и три пассажира автомобиля «Газ», жительницы Воронежа в возрасте 40, 58 и 64 лет, а также водитель автомобиля «Рено Лагуна». Они доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Таким образом помощь потребовалась не только пациенту, но и медперсоналу, который на тот момент был в автомобиле. Сотрудники полиции проводят проверку.

Проводится расследование Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Проводится расследованиеФото: ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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