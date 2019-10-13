2019-10-13T19:20:54+03:00
Происшествия

Появилось видео шокирующей аварии с машиной скорой помощи под Воронежем

Почему водитель «Рено» не заметил автомобиль со спецсигналами, остается загадкой
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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- Для какой цели водитель легковушки пошел на обгон? - этим вопросом задались воронежцы 13 октября в социальных сетях. Очевидцы рассказывают, что перед медицинской машиной ехали два автомобиля. Первому удалось чудом увернуться от мчащегося на него «Рено», следующая «Приора» резко прижимается к обочине, но иномарка все равно цепляет ее за левую сторону и после этого врезается в лобовую с «Газелью».

Кадры с видеорегистратора шокируют: в момент столкновения раздается пугающий хлопок, а сирена продолжает выть даже после столкновения. Воронежцы, проезжавшие мимо, тут же вышли из машины, чтобы оказать помощь.

Напомним, что за рулем «Рено» был 41-летний водитель. В результате ДТП пострадало четыре человека. Их доставили в больницу. Но остается вопрос, почему водитель «Рено» так отчаянно жал на педаль газа? Инспекторам предстоит разобраться и почему, он не отступил даже видя автомобиль со спецсигналами.

ДТП с машиной скорой помощи под Воронежем.Лобовое столкновение кареты скорой помощи и автомобиля Рено произошло в 18:52. Для какой цели водитель легковушки пошёл на обгон - не понятно. Но хорошо видно, как перед скорой движутся два автомобиля. Первому удаётся увернуться, Приора резко прижимается к обочине, но Рено цепляет её за левую сторону и врезается в лобовую с Газелью. Момент аварии на видео 2:51

ИСТОЧНИК KP.RU

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