2019-10-09T15:31:39+03:00
Авто

Стало известно, насколько в Воронеже подорожает проезд

Тариф не взлетит до того уровня, о котором мечтали перевозчики, но хорошенько ударит по карману
Станислав ШЕВЧЕНКО
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За 17 рублей ездим последние деньки.За 17 рублей ездим последние деньки.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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23 рубля придется платить за проезд в общественном транспорте Воронежа при наличной оплате, 21 рубль - при оплате картой. Такой тариф согласовал губернатор Александр Гусев. О времени, когда новые ценники вступят в действие, сообщат дополнительно. Ориентировочно, это произойдет в конце октября - через десять дней после того, как тарифное управление утвердит соответствующий приказ.

Ранее губернатор принял решение о введении дифференцированной платы за проезд внутри города: стоимость при безналичной оплате ниже, чем при оплате наличными. Кстати, с банковской картой в маршрутке нужно быть поаккуратнее: в Воронеже задержали вора с терминалом бесконтактной оплаты, который списывал деньги с карт пассажиров.

Чуть раньше мэрия представила новую маршрутную сеть Воронежа, разработанную "РосдорНИИ". Схема включает семь новых маршрутов. Нововведения обсудили в городской Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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