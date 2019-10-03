В воронежской маршрутке вор с терминалом бесконтактной оплаты списывал деньги с карт пассажиров

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-03T16:00:18+03:00

Ему достаточно было прислониться к сумке, чтобы украсть деньги с чужого счета

Изменить размер текста: A A

Какая удобная вещь - бесконтактные платежи! Никаких пин-кодов, если речь идет о сумме до тысячи рублей, никаких долгих манипуляций с картой. Прислонил - заплатил. Оказывается, у комфорта есть обратная сторона. Вашей банковской картой может воспользоваться любой желающий, даже если она лежит в сумке.

- У нас был один такой случай. Преступника удалось задержать, - рассказал на пресс-конференции Евгений Кузнецов, замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области. - Преступник прикладывал терминал бесконтактной оплаты к сумкам, карманам граждан и списывал средства - до 800 рублей. Успел провести несколько операций. Одна из потерпевших обратилась к нам. Удалось отследить движение денег и задержать злоумышленника.

Начальник угрозыска Евгений Соломахин добавил:

- Это преступление - довольно латентное. Многие потерпевшие не пишут заявления. Знаю, что Москва уже поражена такими преступлениями. К счастью, у нас в Воронеже пока нет такого массива.

Добавим, что банковская карта - довольно нужная вещь в маршрутке. В правительстве области решили, что после подорожания проезда стоимость поездки при безналичной оплате будет чуть ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU