Насколько подорожает проезд в Воронеже, станет известно в течение десяти дней

СЕГОДНЯ 16:14 2019-10-01T16:14:39+03:00

Уже решено, что платить картой будет дешевле, чем наличными

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30 сентября в правительстве Воронежской области прошло совещание по формированию тарифа на проезд в пассажирском транспорте. В первой декаде октября региональное управление по государственному регулированию тарифов подготовит окончательные расчеты.

Напомним, перевозчики долгое время настаивали на том, что билет на поездку должен стоить около 28 рублей. Однако позже сошлись на более приемлемой цене в 20 - 25 рублей.

Сейчас же стало известно, что губернатор Александр Гусев принял решение о введении дифференцированной платы за проезд внутри города. Это значит, что стоимость при безналичной оплате будет ниже, чем при оплате наличными.

По словам главы региона, решение формирует стратегию долгосрочного развития отрасли, подразумевающую качественное обновление подвижного состава в разумные сроки. Идея в том, что чем больше людей будет расплачиваться картами, тем проще будет уследить за тем, сколько денег на самом деле зарабатывают перевозчики.

Руководители профильных органов областного правительства и администрации Воронежа обсудили график и затраты на обновление автобусов города, а также планируемые в 2020 году конкурсные процедуры по отбору перевозчиков.

Также ожидается, что в октябре администрация города представит планы по обновлению городского транспорта.

Отметим, что в Воронеже не так давно начали распространять сообщения о новой забастовке водителей маршруток

ИСТОЧНИК KP.RU