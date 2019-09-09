Из Воронежа до Графской после салюта в День города пойдет дополнительная электричка

СЕГОДНЯ 14:41 2019-09-09T14:55:26+03:00

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Дополнительную электричку из Воронежа в Графскую пустят после салюта в День города, 21 сентября. Фейерверк начнется в 21.00. Об этом сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Черноземье»..

Поезд отправится с вокзала Воронеж-1 в 23.25, а прибудет на станцию назначения в 00.27. Также электричка сделает остановки в Березовой роще - 23.31, в Отрожке - 23.38, в Боровом - 23.44, Сомово - 23.48, в Дубовке - 23.52, в Шуберском - 23.56, Синицино - 00.01, Тресвятском -00.08, Орлово -00.14 и Углянце - 00.18. Почти на каждой станции электропоезд простоит не болеше минуты.

Напомним, салют обойдется городу в 2 миллиона рублей, а главной приглашенной звездой Дня города станет Лев Лещенко. Также воронежцев ждет традиционная выставка ретро-автомобилей, кузнечный фестиваль у театра кукол, город мастеров на бульваре Карла Маркса, концерты и выставки по всему проспекту Революции, фестиваль Fresh Sound с участием групп со всей России и ближнего зарубежья на Адмиралтейке. А еще в сквере Железнодорожников Никитинский театр устроит карнавал с участием художников, в Зеленом театре бесплатный концерт даст эстрадный хор Fermata, воронежская студия Wizart покажет новый мультсериал. По прогнозам мэрии, праздничные гуляния соберут около 400 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU