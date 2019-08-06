На День города в Воронеже снова пройдет фестиваль Fresh Sound
Музыкальный форум состоится в пятый раз
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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На День города, который пройдет в столице Черноземья 21 сентября, воронежцев снова ожидает фестиваль Fresh Sound. Музыкальный форум в этом году пройдет в пятый раз.
На Адмиралтейской площади ожидают не менее 25 000 зрителей и группы из разных уголков России и ближнего Зарубежья. Фестиваль начнется в 14.00 и закончится праздничным салютом в 21.00.
Fresh Sound проводится ежегодно на берегу Воронежского водохранилища, с 2015 года на фестивале выступили более 50 групп, в том числе «Сказки черного города», Skyloff, «Мураками», BIFOLK, Vasabi Jazz, Lemu, «Обе-Рек».
ИСТОЧНИК KP.RU