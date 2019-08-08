В Воронеже сэкономят на салюте около 700 тыс рублей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-08T12:51:23+03:00

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Мэрии удалось сэкономить около 700 тысяч рублей на проведении салюта в День города. На контракт претендовало два подрядчика, естественно, победила та фирма, которая предложила меньшую сумму за фейерверк. Мэрия не давала более 2,7 млн на красочное действо, один из претендентов снизил цену до 2,01 млн рублей (конкурент - до 2,023 млн рублей).

Победителем снова оказалась фирма, которая ежегодно устраивает фейерверки в Воронеже на День Победы и День города.

Напомним, в этот раз салют пройдет 21 сентября в 21.00. С дамбы Чернавского моста запустят 2075 снарядов, в небе «расцветут» пионы, хризантемы, короны. Фейерверк продлится около 13 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU