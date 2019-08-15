Никитинский театр устроит для воронежцев в день города карнавал

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-15T16:29:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Никитинском театре стартовал четвертый сезон. Труппа готовит премьеры, а также работает над сюрпризом, который покажет в День города.

- 21 сентября мы проведем для воронежцев трехчасовой карнавал. В основе наших фантазий - истории известных воронежских личностей: Кольцова, Никитина, Платонова, Маршака, Хоя, Петра Первого,Столля, - приоткрыл завесу тайны худрук театра Борис Алексеев. - Мы готовим действо вместе с молодыми художниками Иваном Горшковым и Яном Посадским.

Карнавал пройдет 21 сентября с 15.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU