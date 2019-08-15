Никитинский театр устроит для воронежцев в день города карнавал
В фантасмагории примут участие известные исторические личности
Ирина и Борис Алексеевы.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Никитинском театре стартовал четвертый сезон. Труппа готовит премьеры, а также работает над сюрпризом, который покажет в День города.
- 21 сентября мы проведем для воронежцев трехчасовой карнавал. В основе наших фантазий - истории известных воронежских личностей: Кольцова, Никитина, Платонова, Маршака, Хоя, Петра Первого,Столля, - приоткрыл завесу тайны худрук театра Борис Алексеев. - Мы готовим действо вместе с молодыми художниками Иваном Горшковым и Яном Посадским.
Карнавал пройдет 21 сентября с 15.00 до 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU