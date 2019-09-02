На День города в центре Воронежа выступит Лев Лещенко

СЕГОДНЯ 17:10 2019-09-02T17:19:15+03:00

Звезду эстрады можно будет послушать бесплатно на площади Ленина

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Главной приглашенной звездой Дня города станет Лев Лещенко. Звезду эстрады воронежцы смогут бесплатно послушать вечером 21 сентября на открытой сцене на площади Ленина.

В остальном программа празднования 433-летия Воронежа останется традиционной: среди основных пунктов - выставка ретро-автомобилей (от площади Ленина до главного корпуса ВГУ), кузнечный фестиваль у театра кукол, концерты и выставки по всему проспекту Революции, фестиваль Fresh Sound с участием групп со всей России и ближнего зарубежья на Адмиралтейке, праздничный салют за 2 млн с дамбы Чернавского моста.

Из нового: в сквере Железнодорожников Никитинский театр устроит карнавал с участием художников, в Зеленом театре бесплатный концерт даст эстрадный хор Fermata.

По прогнозам мэрии, праздничные гуляния соберут около 400 тысяч человек. Полную программу Дня города мы опубликуем после 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU