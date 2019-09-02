В День города воронежцев ждет бесплатный концерт в Зеленом театре
Выступит эстрадный хор Fermata
фото предоставлено коллективом
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21 сентября эстрадный хор ВКЗ Fermata приглашает воронежцев вместе отметить День города. Молодой коллектив выступит с праздничной программой «Нас миллионы» в Зеленом театре Центрального парка.
На концерте прозвучат авторские сочинения, композиции a cappella, а также кавер-версии популярных хитов отечественной и зарубежной эстрады.
Концерт пройдет 21 сентября в 18.00, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU