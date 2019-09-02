В День города воронежцев ждет бесплатный концерт в Зеленом театре

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-02T14:07:36+03:00

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21 сентября эстрадный хор ВКЗ Fermata приглашает воронежцев вместе отметить День города. Молодой коллектив выступит с праздничной программой «Нас миллионы» в Зеленом театре Центрального парка.

На концерте прозвучат авторские сочинения, композиции a cappella, а также кавер-версии популярных хитов отечественной и зарубежной эстрады.

Концерт пройдет 21 сентября в 18.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU