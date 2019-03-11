Заседание суда о законности штрафов на воронежских платных парковках перенесли

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-11T17:08:51+03:00

Законны штрафы или нет? Вот в чем вопрос. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Сегодня, 11 марта, в Центральном районном суде рассмотрели жалобу на взыскание штрафа за неоплату платной парковки. Защита воронежского автомобилиста утверждает, что административная комиссия не могла получить данные о собственнике машины законным путем: сейчас ГИБДД не может предоставлять такую информацию.

В комиссии, в свою очередь, говорят, что все сделано правильно. Речь идет об упрощенном порядке возбуждения дела об административном правонарушении.

- Существует единый порядок привлечения к ответственности собственников транспортных средств в случае фиксации специальными техническими средствами (и неважно, какое нарушение те совершили - правил дорожного движения или правил благоустройства). На то в КоАП РФ есть статья 2.6.1. Согласно этому порядку, рассмотрение дела может проходить без участия лица, привлекаемого к ответственности (ч. 2 ст. 25.1), - ранее говорили в мэрии.

Суд потребовал дополнительные доказательства у обоих сторон. Рассмотрение дела перенесли на 4 апреля.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU