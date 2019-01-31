2019-01-31T18:29:27+03:00
Авто

Празднуем: время платной парковки в Воронеже сократили на час

Кроме того, продлили бесплатный период для стоянки у школ и больниц
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Депутаты согласовали немало измененийДепутаты согласовали немало измененийФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сразу несколько серьезных поправок в правила работы платных парковок внесли депутаты областной Думы. На заседании, которое прошло сегодня, 31 января, было объявлено об изменении регионального закона "О регулировании отдельных отношений в сфере организации дорожного движения в Воронежской области". Они должны вступить в силу после 10 февраля (точной даты пока нет).

Во-первых, время бесплатной парковки у больниц, поликлиник, детсадов и школ увеличили с 15 минут до одного часа. Точного списка учреждений пока нет. Будем надеяться, что он появится, а иначе могут появиться разночтения: относится ли нововведение к музыкальной школе, частному детскому садику или узконаправленному медцентру? Сделали это для удобства пользователей учреждений. Однако, на наш взгляд, теперь-то там точно не припаркуешься - все воронежцы потянутся к школам и больницам.

Пользователей парковок коснется другое нововведение. Оплачиваемое время сократили на час - до 19.00. Пока приходится раскошеливаться до 20.00.

Кроме того, расширилось число льготников: право на бесплатную стоянку теперь имеют ветераны боевых действий. Им предстоит получить соответствующие парковочные разрешения. Кроме того, станет бесплатной парковка электромобилей, а также машин почты, инкассации, организаций, работающих над устранением аварий.

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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