В Воронеже планируют построить перехватывающие парковки у Северного и Вогрэсовского мостов

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-18T15:28:10+03:00

Они призваны упростить жизнь тем горожанам, кто не может обойтись без автомобиля, но за стоянку в центре платить не готов. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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В мэрии сообщили о планах по организации двух новых бесплатных перехватывающих парковок.

Первая появится на улице Остужева в районе Северного моста. Сейчас земельный участок находится в собственности области. Мэрия ищет возможность передачи участка городу. Вторую ждут на улице 20-летия Октября рядом с Вогрэсовской дамбой. Тут есть свои нюансы. Либо придется перекладывать газопровод, проходящий под будущей парковкой, либо места предстоит располагать так, чтобы машины не стояли над трубой. "Сроки строительства перехватывающих парковок не регламентированы действующим законодательством", - добавляют в мэрии.

Кстати, сейчас официально существуют три перехватывающие парковки. Первая - на улице Ленина в районе стадиона "Динамо". Вторая - по соседству, за эстакадой Северного моста на въезде в Центральный парк. Третья - у Чернавского моста. В теории, они должны упрощать жизнь тем горожанам, кто не может обойтись без автомобиля, но за стоянку в центре платить не готов.

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Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU