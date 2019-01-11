2019-01-11T11:40:33+03:00
Общество

В Воронеже готовят радикальную модернизацию платных парковок

Самые неудачные места перенесут или удалят вообще
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменения будут внесены в апрелеИзменения будут внесены в апрелеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Платные парковки в центре Воронежа несколько поменяют свои очертания.

- После наблюдения за использованием парковочного пространства были обнаружены возможности оптимизации и повышения безопасности дорожного движения, - комментируют в пресс-службе проекта. - В конце декабря был сформирован пакет изменений. В основном модернизация коснется удаления или переноса парковочных мест на отдельных участках для увеличения пропускной способности дорог и повышения безопасности движения.

Пакет изменений отправили на рассмотрение рабочей группы, в состав которой входят представители ГИБДД, управления транспорта, управления дорожного хозяйства Воронежа. Дорожные работы, обновление разметки и знаков планируют завершить в апреле (если не помешает погода). Список конкретных изменений будет опубликован после согласования. Финансировать модернизацию согласился сам концессионер.

Кстати, если у вас есть замечания к конкретным парковочным местам, сообщите в комментариях к этому материалу или же в нашей группе "Вконтакте". Эту информацию мы перешлем в пресс-службу "Городских парковок"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воронежский общественник раскрыл, почему автомобилистам не приходят штрафы за неоплату парковки. Николай Киселев продолжает спор по поводу законности наказания.

Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воронежском «Факеле» назначили нового спортивного директора
В воронежском подъезде ограбили доставщика пиццы
В Воронежской области полицейских, «крышевавших» гастарбайтеров, отправили в колонию строгого режима
Воронежский губернатор пообещал снизить платежи за мусор за счет компенсации НДС
В Воронежской области микроавтобус врезался в фуру: водитель погиб
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем Российской печати
Под Воронежем столкнулись четыре машины: трое раненых
В Воронеже открыли горячую линию для предпенсионеров
В Воронежской области директор учебного центра за 100 тысяч рублей создал девять липовых охранников
В Воронеже иномарка протаранила «скорую»
После ДТП с двумя погибшими и семью ранеными в Воронежской области возбудили уголовное дело
В Воронеже оставшийся яблоневый сад теперь точно не вырубят
В Воронежской области поймали убийцу сторожа магазина
В Воронеже мужчина попросил друга присмотреть за его иномаркой, а тот ее продал
В центре Воронежа Дед Мороз «расстрелял» из лука памятник Ленину
В Воронеж на Старый Новый год придет оттепель
СМИ: замминистра природных ресурсов России пожаловался на губернатора Воронежской области в Генпрокуратуру
Сын просит воронежцев помочь с переливанием крови тяжело больному отцу
Воронежский «Буран» разгромил «Южный Урал» из Орска и приблизился к зоне плей-офф
В Воронеже стартовал прием заявок на премию «Добронежец-2019»
Две пассажирки "ВАЗа" погибли в столкновении с микроавтобусом на трассе под Воронежем
Заместителя руководителя воронежской компании наказали за добычу песка
«Воронежтеплосеть» перейдет к «Квадре» в марте 2019 года
Через сайт объявлений в Воронеже продают квартиру с панорамным видом за 31 миллион
Во время новогодних каникул 2504 жителя Воронежской области пострадали из-за гололеда
В Воронежской области бык протаранил иномарку
После массовой аварии в Воронежской области в больнице остаются два человека