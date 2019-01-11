В Воронеже готовят радикальную модернизацию платных парковок

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-11T11:40:33+03:00

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Платные парковки в центре Воронежа несколько поменяют свои очертания.

- После наблюдения за использованием парковочного пространства были обнаружены возможности оптимизации и повышения безопасности дорожного движения, - комментируют в пресс-службе проекта. - В конце декабря был сформирован пакет изменений. В основном модернизация коснется удаления или переноса парковочных мест на отдельных участках для увеличения пропускной способности дорог и повышения безопасности движения.

Пакет изменений отправили на рассмотрение рабочей группы, в состав которой входят представители ГИБДД, управления транспорта, управления дорожного хозяйства Воронежа. Дорожные работы, обновление разметки и знаков планируют завершить в апреле (если не помешает погода). Список конкретных изменений будет опубликован после согласования. Финансировать модернизацию согласился сам концессионер.

Кстати, если у вас есть замечания к конкретным парковочным местам, сообщите в комментариях к этому материалу или же в нашей группе "Вконтакте". Эту информацию мы перешлем в пресс-службу "Городских парковок"

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Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.