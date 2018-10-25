Штрафы за неоплату парковки в Воронеже все-таки будут приходить в виде "писем счастья"

СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-25T17:48:13+03:00

Постановления можно будет обжаловать в районном суде по месту совершения нарушения Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Воронеже упростили способ получения штрафов за неоплату парковки. Ранее сообщалось, что нарушители должны будут лично приходить в управу Ленинского или Центрального района и разговаривать с представителями административной комиссии. Такой вариант вызвал недовольство автомобилистов. Получение штрафа само по себе не дарит приятные эмоции, а уж если ради этого придется тратить время, куда-то ехать и стоять в очереди...

По последней информации от мэрии, рассмотрение административных дел все-таки будет проходить без участия лиц, привлекаемых к ответственности. Штрафы за неоплату парковки будут приходить в виде писем, как, например, штрафы за превышение скорости. Единственное существенное отличие - отсутствие 50-процентной скидки на быструю оплату. 1500 рублей придется заплатить в полном объеме, а иначе вас могут повторно привлечь к ответственности.

Постановления можно будет обжаловать - но не в администрации, а в районном суде по месту совершения нарушения (соответственно, Ленинском или Центральном).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.