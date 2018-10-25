2018-10-25T17:48:13+03:00
Авто

Штрафы за неоплату парковки в Воронеже все-таки будут приходить в виде "писем счастья"

Лично приходить в административную комиссию не придется
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Постановления можно будет обжаловать в районном суде по месту совершения нарушенияПостановления можно будет обжаловать в районном суде по месту совершения нарушенияФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронеже упростили способ получения штрафов за неоплату парковки. Ранее сообщалось, что нарушители должны будут лично приходить в управу Ленинского или Центрального района и разговаривать с представителями административной комиссии. Такой вариант вызвал недовольство автомобилистов. Получение штрафа само по себе не дарит приятные эмоции, а уж если ради этого придется тратить время, куда-то ехать и стоять в очереди...

По последней информации от мэрии, рассмотрение административных дел все-таки будет проходить без участия лиц, привлекаемых к ответственности. Штрафы за неоплату парковки будут приходить в виде писем, как, например, штрафы за превышение скорости. Единственное существенное отличие - отсутствие 50-процентной скидки на быструю оплату. 1500 рублей придется заплатить в полном объеме, а иначе вас могут повторно привлечь к ответственности.

Постановления можно будет обжаловать - но не в администрации, а в районном суде по месту совершения нарушения (соответственно, Ленинском или Центральном).

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