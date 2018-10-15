"У Воронежа бомбит": блогер Варламов посмеялся над противниками платных парковок

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-15T11:07:10+03:00

По его мнению, бесплатной стоянки быть не должно

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Открытие платных парковок в центре Воронежа эмоционально прокомментировал блогер Илья Варламов.

"Традицонно у местной касты "мне все должны, так как я купил кредитное ведро" бомбануло. Как это так платить за краткосрочную аренду городской земли? Деды дороги строили! Постройте свои дороги и делайте там платные парковки! Плата за воздух!" - написал блогер. - "Дорогие водители. Хочу напомнить, что бесплатной парковки быть не может. Нигде. Ни в центре города. Ни во дворе".

Варламова особенно впечатлил тот факт, что воронежцы сломали 170 знаков платной парковки.

Хотели мы того или нет, но сегодня, 15 октября, начинается полноценная работа платных парковок. С 8.00 до 20.00 по будним дням придется выкладывать из кармана по 40 рублей в час. Оплатить можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

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Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].