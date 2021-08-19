Через неделю после взрыва маршрутки в Воронеже еще один пассажир попал в больницу

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

К утру 19 августа в больницах Воронежа проходят лечение 19 человек, пострадавших от взрыва автобуса в центре города. Вчера еще одному из пассажиров злополучной маршрутки потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Ранее воронежец лечился амбулаторно - за его состоянием следили медики из местной поликлиники. Однако спустя наделю после ЧП все-таки было принято решение госпитализировать его в отделение сурдологии облбольнице (ВОКБ №1). Судя по профилю медучреждения, у пассажира наблюдаются нарушения слуха, поэтому потребовалась реабилитация.

Место ЧП Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Всего во время взрыва маршрутного ПАЗа №10а на остановке напротив «Галереи Чижова» пострадали 26 человек. Две женщины, к сожалению, скончались в больнице. Ольга Черникова во время взрыва лишилась голени, в тот же день в состоянии агонии она скончалась в БСМП № 1 (больнице скорой медицинской помощи). На следующий день после операции умерла 55-летний кондитер известной воронежской сети кофеен Татьяна Иванова.

Родственникам погибших в результате взрыва маршрутки выплатят по миллиону. Компенсации получат и пострадавшие пассажиры, так, тяжелораненным переведут по 500 тысяч рублей.

Сейчас в ВОКБ №1 продолжают лечение 11 пострадавших пассажиров. Один человек находится в реанимации в тяжелом состоянии. Восемь пациентов - в состоянии средней тяжести, двое - в удовлетворительном.

Восемь человек находятся в БСМП №1, шестеро - в состоянии средней тяжести, двое - в удовлетворительном состоянии.

Еще пятеро человек, которым не потребовалась госпитализация, находятся под постоянным контролем врачей из поликлиник.

Тем временем полиция опрашивает людей, которые ехали в маршрутке № 10а в день взрыва. У спецслужб появилась еще одна версия взрыва городского автобуса. Возможно, его могли взорвать из-за конфликта коммерческих перевозчиков.