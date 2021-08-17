Конфликт перевозчиков: появилась еще одна версия взрыва автобуса в Воронеже

Место трагедии в центре Воронежа Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

У спецслужб появилась еще одна версия взрыва городского автобуса № 10а в Воронеже. Возможно, его могли взорвать из-за конфликта коммерческих перевозчиков. Информацию об этом подтвердил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что эта версия не является основной.

– Сейчас отрабатываются все темы, и эта в том числе, но она маловероятна. Я не думаю, что в Воронеже могло дойти до такого, – прокомментировал источник.

Ряд федеральных СМИ предположили, что возможно, неизвестное устройство должно было сдетонировать в пустом транспорте. Но с этим не согласились воронежские силовики.

– Автобус ехал в 21.10, когда в нем произошел взрыв. В это время в Воронеже городской транспорт не следует пустым, у нас маршрутки официально ходят до 12 часов ночи. Априори не могла быть в девять вечера маршрутка пустой, – пояснил источник.

По его словам, точную версию, возможно, силовики смогут озвучить уже к концу недели. Тогда будут готовы экспертизы, которые проводятся в Москве.

Член постоянной комиссии по развитию транспорта и объектов транспортной инфраструктуры воронежской городской Думы Дмитрий Крутских в свою очередь рассказал, что такое ЧП не могло произойти из-за бизнес-конфликта.

– У нас главный метод «разборок» – «писанина», то есть жалобы внутри предприятий. До подрывов и поджогов у нас бы просто не дошло. Перевозчики уже привыкли к бумажным спорам. Я придерживаюсь версии, что там произошел именно взрыв. А что взорвалось и как – скажут спецслужбы, – пояснил Дмитрий Крутских.

Напомним, после взрыва в Воронеже на улице Кольцовской возле ТЦ «Галерея Чижова» маршрутки №10а, пострадало 26 человек, двое из которых скончались в реанимации. Сейчас силовики рассматривают несколько причин взрыва – техническая неисправность оборудования, террористический акт и перевозка взрывоопасного предмета кем-либо из пассажиров

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Врач сказал пить успокоительные»: жительница Воронежа рассказала о состоянии сына после взрыва маршрутки (подробности)

Что стало причиной взрыва в воронежской маршрутке: неисправность, теракт или взрывоопасный предмет у пассажира (подробности)