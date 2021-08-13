Момент страшного взрыва маршрутного автобуса в центре Воронежа попал на видео

Момент взрыва Фото: принтскрин видео.

Женщина провожает парня в маршрутный автобус №10а, передает ему пакет, а сама отходит от остановки общественного транспорта, мимо пробегает пара молодых людей... В этот момент и раздался ужасный взрыв «ПАЗика». Происшествие в самом центре Воронежа записал видеорегистратор стоявшего по соседству автобуса.

Видно, что пассажиры постарались как можно быстрее выйти из транспорта. Пострадало, как минимум, 16 человек. Одной из женщин во время взрыва оторвало голень. К сожалению, она скончалась в реанимации.

Сотрудники регионального УФСБ сейчас работают на месте взрыва маршрутки. Изначально предполагалось, что в автобусе взорвался газовый баллон. Однако, как стало известно "КП-Воронеж", в ПАЗе не было такого оборудования. Сотрудники ФСБ отрабатывают версию с терактом.