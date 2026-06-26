Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Накануне в Воронеже завершили поисковые работы на месте атаки ВСУ. Напомним, 22 июня по городу нанесли удар ракетами. Основной целью стало промышленное предприятие на левом берегу. Также оказались повреждены многоэтажки и частные дома, посекло около 50 автомобилей.

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По последней информации, число пострадавших составляет 68 человек, из которых шесть погибли. Ранее власти сообщали о пяти жертвах.

- К огромному сожалению, последнюю пропавшую без вести нашли под завалами без признаков жизни, - сообщил губернатор Александр Гусев.

До сих пор медицинская помощь оказывается 21 воронежцу в четырех больницах региона. Остальным пострадавшим (в том числе двум детям) госпитализация не потребовалась.

В региональном минздраве уточнили, что двух наиболее тяжелых пациентов сразу после госпитализации подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. На сегодня они пришли в себя и пошли на поправку. Еще одному человеку с травмой позвоночника успешно провели ортопедическую операцию.

Кроме того, начались выплаты компенсаций родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен и также получит финансовую поддержку.

Тем временем в месте ракетного удара образовался стихийный мемориал. Воронежцы несут цветы к ограде завода. Также в городе был объявлен трехдневный траур - с 23 по 25 июня. В течение этих дней на зданиях в регионе были приспущены флаги, а на медиафасадах транслировались изображения с траурными свечами и надписью «22.06.2026 ВОРОНЕЖ СКОРБИМ»

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

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Еще одна важная тема, которая волнует воронежцев, - нехватка топлива. Правительство Воронежской области продолжает мониторить ситуацию с горюче-смазочными материалами. Информация отслеживается примерно по 200 АЗС региона. По данным на вечер 25 июня, федеральные и региональные сети заявили о продолжении работы по решению логистических проблем. Одна из местных сетей уведомила об осуществлении закупок у новых поставщиков.

Средняя цена за литр за сутки составляет: АИ-92 - 74,73 рубля; АИ-95 - 81,48 рубля; ДТ - 86,10 рубля.

В одной из сетей для борьбы с ажиотажным спросом изменили ограничения: в городе в один бак отпускают 20 литров бензина и 60 литров дизельного топлива; на трассе - 20 литров бензина и 200 литров ДТ.

Вторая крупнейшая сеть также ввела дополнительные ограничения: бензин - 30 литров в бак, ДТ - 30 литров (на трассах ДТ - 250 литров).

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Местные АЗС отмечают, что их цены ориентированы на биржевой рост. Они рассчитывают на нормализацию поставок в больших объемах, за которые давно внесена оплата.

Большинство заправок не отпускают самые популярные виды топлива в канистры и другую тару. Кроме того, практически все АЗС продолжают сохранять обязательный остаток топлива для специальных служб, таких как МЧС, скорая помощь и другие.