Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 13:20

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от ракетного удара по Воронежу

В больницах остается 21 человек
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В воронежских больницах после ракетной атаки 22 июня находится на лечении 21 взрослый пациент. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Остальных из 68 пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

В региональном минздраве уточнили, что двух наиболее тяжелых пациентов сразу после госпитализации подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. На сегодня они пришли в себя и пошли на поправку.

Еще одному человеку с травмой позвоночника успешно провели ортопедическую операцию.

В регионе есть все необходимое для лечения пострадавших в результате теракта людей, добавили в ведомстве.