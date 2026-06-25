Врачи рассказали о состоянии пострадавших от ракетного удара по Воронежу

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В воронежских больницах после ракетной атаки 22 июня находится на лечении 21 взрослый пациент. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Остальных из 68 пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

В региональном минздраве уточнили, что двух наиболее тяжелых пациентов сразу после госпитализации подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. На сегодня они пришли в себя и пошли на поправку.

Еще одному человеку с травмой позвоночника успешно провели ортопедическую операцию.

В регионе есть все необходимое для лечения пострадавших в результате теракта людей, добавили в ведомстве.