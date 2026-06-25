После атаки на Воронеж число погибших выросло до шести

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев вечером 25 июля сообщил о завершении поисковых работ на месте ракетного удара, произошедшего 22 июня. Под завалами обнаружено тело последней пропавшей без вести. Таким образом, общее число погибших в результате трагедии составило 6 человек.

По уточненным данным, количество пострадавших достигло 68. В настоящий момент в четырех больницах региона остается 21 совершеннолетний пациент. Госпитализация остальным, включая двоих детей, не потребовалась — им назначено амбулаторное лечение.

Власти уже начали выплачивать компенсации родственникам погибших и формируют списки тяжелораненых для оказания финансовой поддержки.

Глава региона поблагодарил жителей за грамотные действия при угрозе и экстренные службы за оперативность, подчеркнув, что своевременная помощь позволила спасти жизни многих горожан.

Напомним, 22 июня 2026-го стало трагичной датой в истории Воронежа. В полдень понедельника ВСУ атаковали город ракетами. Основной удар пришелся по промышленному предприятию. Также повреждены многоэтажки и частные дома, посекло около 50 автомобилей. К сожалению, не удалось избежать и человеческих жертв: пять человек погибли, десятки получили ранения.