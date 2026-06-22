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22 июня, в 85-годовщину начала Великой Отечественной войны, прямо перед Минутой молчания, по Воронежу ударили ракетами. Пострадали трое мирных жителей, также оказались повреждены производственные объекты, многоэтажки и автомобили. Оперативные службы до сих пор работают на местах.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О РАКЕТНОЙ АТАКЕ НА ВОРОНЕЖ 22 ИЮНЯ 2026

Опасность объявили в 11.40, ближе к полудню горожане услышали реактивный звук, а потом грохот. Горожане рассказывают, что видели якобы несколько пролетевших ракет: «Вот это был бах! Громыхнуло солидно!».

Через полчаса губернатор Александр Гусев сообщил, что военные сбили несколько высокоскоростных воздушных целей. К сожалению, без последствий не обошлось.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПОСТРАДАВШИХ ПРИ РАКЕТНОЙ АТАКЕ НА ВОРОНЕЖ 22 ИЮНЯ

По первоначальным данным регионального правительства, в результате атаки ВСУ ранения получили несколько человек.

- На данный момент известно о трех пострадавших, один из них - в тяжелом состоянии, - сообщил губернатор вскоре после удара.

Ближе к вечеру стало ясно, что число пострадавших значительно больше. По итогам расширенного заседания оперативного штаба губернатор области Александр Гусев сообщил о пяти жертвах атаки и десятках пострадавших.

Министерство здравоохранения Воронежской области опубликовало номер горячей линии по вопросам пострадавших. Родственники и близкие потерпевших могут позвонить +7 (473) 212-59-66, чтобы уточнить, находится ли человек в медучреждении, в каком именно проходит обследование или лечение, а также получить инструкцию о дальнейших действиях и порядке посещения. Для ускорения поиска необходимо стразу называть полное имя и фамилию человека, дату рождения, ориентировочную информацию о времени и месте происшествия.

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕ РАКЕТНОЙ АТАКИ НА ВОРОНЕЖ 22 ИЮНЯ

По данным на вечер понедельника, серьезные повреждения получило здание одного из предприятий Воронежа,особенно его верхние этажи. Также пострадали фасады и остекление десяти многоквартирных домов, крыши шести частных домов и около полусотни автомобилей.

Управы районов проводят осмотр и устранение последствий уничтожения высокоскоростных воздушных целей. Всем пострадавшим выплатят компенсации. Семьям погибших - по 1 миллиону рублей, получившим серьезные ранения - по 300 тысяч.

В случае необходимости муниципалитет организует пункты временного размещения. Также будет произведена компенсация за поврежденные автомобили.

Для оперативной ликвидации последствий приняли решение ввести режим ЧС в пределах отдельных улиц Железнодорожного района.

Власти просят горожан обходить территорию стороной, не приближаться к обломкам. Если увидели подозрительные предметы, предупредите окружающих, чтобы не подходили к ним, и сразу звоните по телефону 112, чтобы уточнить координаты.