Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

По уточненным данным правительства Воронежской области, в результате ракетной атаки на Воронеж 22 июня погибли пять человек. Об этом по итогам расширенного заседания оперативного штаба сообщил губернатор области Александр Гусев.

- Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. От себя лично и от всего правительства области выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаем скорейшего выздоровления, - сказал глава области.

Существеннее всего пострадало промышленное предприятие на левом берегу города, в нем сразу после удара возник мощный пожар. Спасатели боролись с огнем до 16.30. В настоящий момент на месте продолжают разбор.

У десяти жилых домов на прилегающих к эпицентру ЧП улицах упавшие обломки выбили стекла и повредили фасады. Всего пострадали 10 многоэтажек.

В частном секторе повреждены еще шесть домов. У них в основном пострадали крыши. К вечеру 22 июня в администрацию города также поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.

Губернатор заверил, что всем пострадавшим при атаке окажут необходимую помощь. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, а получившим серьезные ранения – по 300 тысяч рублей. С семьями будут работать индивидуально.

- К сожалению, атака еще раз подтвердила, что рекомендации на случай различных угроз написаны кровью, - добавил Александр Гусев. - Большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице. Поэтому еще раз прошу максимально серьезно относиться к сигналам опасности и указаниям оперативных служб. От их соблюдения напрямую зависит ваша жизнь.

Напомним, Воронеж подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ сегодня, 22 июня. В 11.40 в городе зазвучали сирены воздушной тревоги, а через несколько минут горожане услышали громкий звук. Сразу после этого в небо поднялся столб черного дыма со стороны Железнодорожного района.

Позже губернатор сообщил о сбитии нескольких высокоскоростных воздушных целей в небе над областным центром. Первоначально сообщалось, что в результате падения их фрагментов пострадали три человека, один из которых получил крайне тяжелые ранения. Также повреждения получили объекты производственного предприятия, фасады жилых домов и несколько автомобилей. Существенно повреждены верхние этажи производственного здания. Обломки воздушной цели разлетелись по улицам. Оперативные службы предупредили горожан об опасности приближения к посторонним предметам и напомнили, что в таком случае необходимо сообщать по номеру 112.

Для оперативного устранения последствий ЧП на нескольких улицах Железнодорожного района ввели режим ЧС. На месте продолжается осмотр территории, работают сотрудники МЧС, силовики, прокуроры, сотрудники мэрии.

Для помощи пострадавшим организована «горячая линия» минздрава области. +7 (473) 212-59-66.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области отобрали на исследование пробы атмосферного воздуха на территории ближайшей к месту ЧП жилой застройки. По данным ведомства, опасных для здоровья людей концентраций вредных веществ не обнаружили.