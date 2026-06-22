Прокурор проконсультировал воронежцев на месте падения обломков воздушной цели 22 июня

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

На месте падения обломков высокоскоростных воздушных средств, атаковавших Воронеж днем 22 июня, организован выездной прием прокурора Железнодорожного района Юрия Болдырева. Вместе с сотрудниками прокуратуры он пообщался с жителями близлежащих домов. Юристы дали консультации по возникающим у горожан правовым вопросам.

Так же сегодня, 22 июня, и 23 июня в здании прокуратуры Железнодорожного района города Воронежа по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 15 сотрудники проведут прием граждан, пострадавших от атаки ВСУ.

Напомним, ранее для помощи пострадавшим также «горячую линию» организовал региональный минздрав.

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