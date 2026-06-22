Воронежский минздрав выделил горячую линию по пострадавшим из-за воздушной атаки 22 июня

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Воронежской области опубликовало номер горячей линии по вопросам пострадавших во время воздушной атаки 22 июня.

Родственники и близкие потерпевших могут позвонить +7 (473) 212-59-66, чтобы уточнить, находится ли человек в медучреждении, в каком именно проходит обследование или лечение, а также получить инструкцию о дальнейших действиях и порядке посещения.

Для ускорения поиска необходимо стразу называть полное имя и фамилию человека, дату рождения, ориентировочную информацию о времени и месте происшествия.

- Горячая линия работает круглосуточно. Просим использовать номер только для проверки информации о пострадавших родственниках. В экстренных ситуациях звоните в службы спасения, - отметили в региональном минздраве.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, днем 22 июня произошла воздушная атака на Воронеж. Известно о троих пострадавших, один из них в крайне тяжелом состоянии. Число потерпевших уточняется.