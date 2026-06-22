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НовостиОбщество22 июня 2026 11:46

В Воронеже на нескольких улицах ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ 22 июня

Мера необходима для оперативного устранения последствий воздушной атаки
Ярослав ИВАНОВ

На нескольких улицах Железнодорожного района Воронежа днем 22 июня ввели режим ЧС, сообщил губернатор Александр Гусев. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в связи с воздушной атакой. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, по Воронежу ударили ракетами около полудня понедельника. Кроме фасадов нескольких многоквартирных домов повреждены верхние этажи одного из предприятий Воронежа.

- Для оперативной ликвидации последствий приняли решение ввести в пределах отдельных улиц режим ЧС. Ликвидация последствий продолжается, территория предприятия еще осматривается, - отметил глава региона.

Напомним, известно о троих пострадавших, один из которых в крайне тяжелом состоянии. Количество пострадавших уточняется.