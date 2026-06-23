Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

22 июня 2026-го стало трагичной датой в истории Воронежа. В полдень понедельника ВСУ атаковали город ракетами. Основной удар пришелся по промышленному предприятию. Также повреждены многоэтажки и частные дома, посекло около 50 автомобилей. К сожалению, не удалось избежать и человеческих жертв: пять человек погибли, десятки получили ранения. Мы собрали последние новости о ракетной атаке на Воронеж, которые известны к утру 23 июня.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О РАКЕТНОЙ АТАКЕ НА ВОРОНЕЖ К УТРУ 23 ИЮНЯ 2026

Ракетную опасность в регионе объявили в 11.40 понедельника. Сработали системы оповещения, которые просигнализировали об угрозе. Воронежцев попросили зайти в ближайшее здание или укрытие, в помещениях отойти от окон. Уже через несколько минут после сирены горожане услышали реактивный звук, а затем раздалось несколько взрывов.

Около 12.40 в региональном правительстве сообщили, что дежурные силы ПВО в небе над Воронежем уничтожили несколько высокоскоростных воздушных целей. Пострадали три человека, повреждены производственные объекты одного из предприятий, а также фасады и остекление нескольких многоэтажек и ряд автомобилей.

ПОГИБШИЕ И ПОСТРАДАВШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАКЕТНОГО УДАРА

Однако последствия ракетной атаки оказались сильнее. Ближе к вечеру, по итогам заседания оперативного штаба власти опубликовали обновленную информацию. И к сожалению, число пострадавших значительно выросло.

- Мы понесли сегодня крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Всем раненым желаем скорейшего выздоровления, - сообщил губернатор Александр Гусев.

После ракетного удара региональное министерство здравоохранения открыло горячую линию. Родственники и близкие пострадавших могут позвонить по телефону +7 (473) 212-59-66, чтобы уточнить, находится ли человек в медучреждении, в каком именно, проходит обследование или лечение, а также получить инструкцию о дальнейших действиях и порядке посещения. При звонке необходимо сразу называть полное имя и фамилию человека, дату рождения, ориентировочную информацию о времени и месте происшествия.

- Всем пострадавшим окажем помощь. В соответствии с установленным ранее порядком семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, а получившим серьезные ранения – по 300 тысяч. Поручил провести и адресную работу с семьями погибших, - добавил глава региона.

Также губернатор отметил, что большая часть работников предприятия успела спуститься в убежище и, несмотря на значительные повреждения здания, осталась невредима. Пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице.

ПОСЛЕДСТВИЯ РАКЕТНОЙ АТАКИ НА ВОРОНЕЖ

Среди материальных объектов наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. Там разгорелся пожар, открытый огонь ликвидировали только в 16:30. Представители Роспотребнадзора замерили показатели воздуха — превышений концентраций опасных веществ не обнаружили.

Также повреждения фасадов и остекления при падении обломков получили десять многоквартирных домов. В частном секторе пострадали шесть домов, в них преимущественно повреждены кровли. Кроме того, поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей.

Сотрудники районных управ осмотрели объекты для устранения последствий атаки. Обратиться за разъяснениями можно как раз к ним. Специалисты расскажут, как оформить компенсацию и зафиксировать ущерб. Телефоны для связи:

Ленинский район: +7 (919) 180-58-36;

Левобережный район: +7 (900) 963-72-70;

Железнодорожный район: +7 (915) 581-32-18, +7 (473) 223-07-35;

Центральный район: +7 (920) 407-08-05;

Советский район: +7 (952) 106-86-45; +7 (473) 263-04-04;

Коминтерновский район: +7 (992) 057-90-41.

РЕЖИМ ЧС И УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Для оперативной ликвидации последствий в пределах отдельных улиц Железнодорожного района решили ввести режим ЧС. Оценка ущерба продолжается.

Также власти временно скорректировали движение по левому берегу. Проезд был ограничен на участке Ленинского проспекта – от улицы Остужева до Димитрова. К вечеру понедельника движение возобновили по улицам Переверткина и Старых Большевиков. Закрытым остается участок от улицы Минской до Серафимовича.

Следственный комитет России возбудили уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) в связи с атакой вооруженных формирований Украины на Воронеж.