В Воронеже на месте ракетного удара образовался стихийный мемориал

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Воронежцы несут цветы к месту ракетного удара ВСУ 22 июня, в результате которого погибли шесть человек. Первые цветы у ограды завода появились вечером 23 июня. Сейчас стихийный мемориал жертвам теракта увеличился.

Напомним, враг совершил атаку на Воронеж в полдень 22 июня. Удар пришелся по промышленному предприятию. Первоначально погибшими числились пять человек. После разбора завалов на месте трагедии нашли тело шестой жертвы. Количество пострадавших достигло 68. В настоящий момент в четырех больницах региона остается 21 совершеннолетний пациент. Госпитализация остальным, включая двоих детей, не потребовалась. Их отпустили лечиться домой.

В регионе на три дня, до 26 июня, объявили траур.