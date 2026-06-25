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НовостиОбщество25 июня 2026 16:34

На улицах Воронежа появились траурные баннеры по жертвам ракетного удара

Медиаэкраны со свечами разместили на фасадах зданий и билбордах
Ирина КАЗАНИНА
На медиафасадах города транслировались изображения с траурными свечами

На медиафасадах города транслировались изображения с траурными свечами

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже подходит к концу трехдневный траур по жертвам ракетного удара 22 июня. Он был объявлен правительством региона с 23 по 25 число.

В течение этих дней на зданиях в регионе были приспущены флаги, к месту трагедии несли цветы, а на медиафасадах города транслировались изображения с траурными свечами и надписью «22.06.2026 ВОРОНЕЖ СКОРБИМ».

Напомним, в результате атаки ВСУ на Воронеж 22 июня погибли шесть человек, еще 68 получили ранения. В больницах до сих пор находится 21 пострадавших. О состоянии троих наиболее тяжелых пациентов рассказали врачи.