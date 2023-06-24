Спасатели опубликовали видео с места пожара на нефтебазе в Воронеже

Скриншот видео МЧС по региону Фото: Предоставлено "КП"

Пожар на нефтебазе на улице Димитрова в Воронеже снял корреспондент «Комсомольской правды» сегодня, 24 июня.

Власти сообщили, что на объекте произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом объемом пять тысяч тонн. На месте работают сотрудники МЧС. Их - 100 человек. В помощь им прибыл пожарный поезд.

Спасатели ликвидируют возгорание уже два часа. Пока борьба с огнем продолжается.

В связи с ЧП поменяли маршруты движения 12 автобусов. Они идут в объезд улицы Димитрова.

Напомним, разгерметизация резервуара с нефтепродуктами, авиационным топливом, произошла сегодня, в субботу, около 12:00. Воронежцы обеспокоились, что это вызовет очереди на на заправках. Однако губернатор Воронежской области Александр Гусев успокоил: распространение сообщения о дефиците топлива в Воронежской области лишь провокация. Это не повлияет на обеспечение бензином в регионе.Напомним, ранее губернатор выступил с официальным видеообращением и прокомментировал ситуацию, сложившуюся в стране и регионе. Александр Гусев сказал, действия мятежников не имеют никакого оправдания и попросил не поддаваться на провокации, и не реагировать антизаконные призывы, сохранять разум и спокойствие.

Ранее в Воронежской области был введен режим КТО. В связи с этим в регионе перекрыты автодороги, в том числе трасса М4 "Дон", проводится досмотр машин и отменены массовые мероприятия.

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