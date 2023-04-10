В Воронеже через неделю выписали из больницы выпавшего с 19-этажа мужчину

Тот самый двор ЖК "Гагаринский" Фото: Максим ГОРОХОВ

Департамент здравоохранения Воронежской области сообщил о выписке из больницы на амбулаторное долечивание 41-летнего мужчины, который выпал с 19-го этажа и остался жив. Теперь за состоянием его здоровья будут наблюдать врачи из районной поликлиники.

Напомним, взбудоражившее Воронеж ЧП произошло 3 апреля в ЖК «Гагаринский». Вечером из окна подъезда на 19-ом этаже выпал человек. И приземлился аккурат на припаркованный у подъезда «Ниссан» одного из жильцов. «Летун» не только выжил, но и сразу же после вызволения его ног из корпуса иномарки самостоятельно пошел в машину «скорой помощи». Машина же воссьановлению не подлежит.

Пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали черепно-мозговую травму и перелом. При этом мужчина быстро пошел на поправку, что позволило врачам выписать его уже через неделю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Главврач воронежской БСМП рассказал о состоянии выжившего после падения с 19-этажа. У пострадавшего легкая черепно-мозговая травма и один перелом (подробнее)

«Родился в рубашке и теплых носочках»: воронежцы рассказали о чудесном спасении мужчины, упавшего с 19 этажа. Он приземлился на машину, а потом пошел своими ногами (подробнее)

«Терминатор» с 19-го этажа: воронежец упал из окна высотки на машину, а потом пошел своими ногами. Удивительная история произошла в ЖК «Гагаринский» (подробнее)

Стала известна личность воронежца, выжившего после падения с 19 этажа на машину. Мужчине 41 год и его перед падением видели многие жители дома (подробнее)