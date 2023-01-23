Бывшего ректора воронежского опорного университета за аферу на 58 млн приговорили к пяти годам лишения свободы

Сергей Колодяжный перед оглашением приговора бьл задумчив. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В понедельник, 23 января, в Ленинском районном суде вынесли приговор по делу бывшего ректора опорного университета Сергея Колодяжного. Его признали виновным в присвоении более 58 миллионов рублей. Сергей Колодяжный отсидит пять лет в колонии общего режима и обязан заплатить штраф - миллион рублей. При этом учтут время, которое Сергей Колодяжный провел в СИЗО и под домашним арестом, так что реальный срок заключения будет меньше. Судья отметил, что иск прокуратуры в плане ужесточения материального наказания экс-ректору не удовлетворили.

Экс-ректор оживленно что-то обсуждал со своими защитниками. Фото: Юрий КОЗЛОВ

После вынесения приговора Сергей Колодяжный заявил, что все самое интересное впереди, и он намерен обжаловать решение суда. Прямо в зале на экс-ректора опорного вуза надели наручники, и он сказал, что будет вынужден снять деловой костюм и надеть вещи, более соответствующие его теперешнему положению. Затем Колодяжного увели приставы.

Требования прокуратуры (ее представитель - крайний слева) удовлетворили не полностью. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Напомним, по версии следствия, бывший ректор опорного вуза с 2015-го по 2020-й годы начислял «необоснованные выплаты стимулирующего характера» и премии 180 сотрудникам вуза. Те якобы получали деньги на банковские счета, а потом либо лично, либо также через банк отдавали их Колодяжному. Ректор при этом убеждал подчиненных, что средства идут на нужды университета. На самом деле, уверены силовики, глава опорного «распоряжался ими по своему усмотрению». По подсчетам следователей, Колодяжный таким способом похитил более 58 миллионов рублей.

Ректора задержали еще в марте 2020 года. Тогда ему предъявили обвинения по двум статьям УК - в мошенничестве в особо крупном размере и получении крупной взятки. Но затем дело переквалифицировали на присвоение имущества.

Сергей Колодяжный, вскоре лишившийся должности, почти год провел в СИЗО. Затем его отпустили под домашний арест. Суд неоднократно переносили по различным поводам.

Сам Колодяжный своей вины не признает. Он считает, что обвинения беспочвенны и противоречивы и указывал на имевшую место, по его мнению, путаницу в показаниях свидетелей.