«Я не похищал 58 млн рублей!»: экс-ректор воронежского вуза настаивает на своей невиновности

Сергей Колодяжный свою речь в прениях на 170 страницах еще не закончил Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Ленинском районном суде Воронежа 16 января продолжились прения по уголовному делу бывшего ректора опорного университета Сергея Колодяжного. Его обвиняют в присвоениях в 2015-2020 годах более 58 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ). На этот раз выступил сам фигурант дела. Сергей Колодяжный приготовил пространную речь – аж на 176 страницах. Правда, огласить всю информацию не успел, через 1,5 часа судебное заседание судья Денис Гриценко перенес на 18 января. Но в целом он успел рассказать участникам процесса основные тезисы своего выступления.

Обвинение требует для экс-ректора 8 лет колонии Фото: Ирина ШАБАНОВА

- Меня обвиняют в том, что я похитил деньги, которые выдавались работникам вуза. Мое личное отношение к этому делу остается неизменным – я этого преступления не совершал, меня оговорили. Но я прекрасно понимаю всю подоплеку этого дела и судебную практику, которая сложилась по таким делам. Поэтому я не буду голословно кричать о своей невиновности… Но буду защищать себя, - начал Сергей Колодяжный.

Он напомнил, что сторона обвинения считает незаконными приказы, которыми премировались работники вуза.

- Следовательно, начисления денег по ним также не законно. Вместе с тем в приказах отражены 2300 сотрудников университета. Из них премии передали ему чуть более 180 человек. Из этого следует вывод, что все остальные сотрудники премировались законно. – рассуждает бывший ректор.

А далее задается вопросом: как можно одним приказом лишь часть сотрудников законно премировать? Колодяжный не согласился и с обвинением в том, что он совершил хищение введенных ему бюджетных средств университета, поскольку в ходе судебных заседаний и предшествовавших им следственных действий, не установлено, кто из свидетелей работал за счет бюджетных средств, кто – за счет внебюджетного фонда, кто по договорам, а кто по договорам ВПХ (прим. ред. гражданско-правового характера — для разовых услуг). Из вуза не были истребованы соответствующие документы.

Следующее заседание - 18 января Фото: Ирина ШАБАНОВА

Также он настаивает на несоответствие показаний свидетелей, которые, по его мнению, путались: то они отдавали деньги за покровительство по службе, то возвращали ранее взятые долги. Обвиняемый также напомнил и о свидетелях, которые в своих показаниях упоминали факт личных распоряжений экс-ректора о сборе средств, поступавшие через мессенджер. Сергей Колодяжный отметил, что номером он пользуется уже 25 лет и телефон неоднократно проверяли. Однако ни СМС-переписок, ни номеров свидетелей там не нашли.

Кроме того, Колодяжный упомянул, что сторона обвинения не конкретизировала, кто являлся и. о. ректора в его отсутствие, и кто подписывал в это время приказы. Ранее представители вуза на этот счет поясняли, что до 2019 года для того, чтобы Управление федерального казначейства выделило деньги вузу, на документах должна быть подпись непосредственно самого ректора, коим тогда являлся Колодяжный. Плюс к тому из 148 приказов в оригинале есть лишь 52.

Далее Сергей Колодяжный отметил, что его дело сфабриковано, а доказательства говорят напротив о его невиновности. Бывший ректор решил «пройтись» по всем свидетелям, участвующим в деле. Напомним, их более 180 человек. И даже составил таблицу, какие суммы якобы каждый ему передавал по данным обвинения, и какие они помнят сами.

Сергей Колодяжный свою речь в прениях на 170 страницах еще не закончил Фото: Ирина ШАБАНОВА

Напомним, ранее во время прений адвокаты попросили суд вернуть дело прокурору в рамках ст. 237 УПК РФ. А гособвинитель настаивал на признании бывшего ректора виновным. Он просил приговорить его к восьми годам колонии общего режима, а также удовлетворить гражданский иск в полном объеме на всю сумму ущерба, а именно - на 58 млн. Такую же позицию заняли представители потерпевшего, коим является Воронежский государственный технический университет.