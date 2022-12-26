Суд продлил домашний арест экс-ректору воронежского опорного вуза Колодяжному на три месяца

В зале суда Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Ленинском районном суде Воронежа 26 декабря продолжилось рассмотрение уголовного дела бывшего ректора опорного университета Сергея Колодяжного. Его обвиняют в присвоениях в 2015-2020 годах более 58 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Суд продлил ему домашний арест ещё на три месяца - до 26 марта 2023 года. С ходатайством о продлении выступил гособвинитель. Однако сторона защиты с ним не согласилась. Адвокат Алексей Капон пояснил суду, что мера пресечения истекла 25 декабря, то есть в минувшее воскресенье она прекратила свое действие, поэтому и продлять её нельзя. И попросил суд избрать более мягкую меру пресечения.

Адвокат с решением суда не согласен Фото: Ирина ШАБАНОВА

Судья удалился в совещательную комнату, а затем огласил решение: продлить домашний арест. Аргументировал это тем, что отменить данную меру пресечения нет оснований. Так же как и нет их для смягчения, поскольку Колодяжный обвиняется в тяжком преступлении и ранее он нарушал запрет определённых действий.

Ранее гособвинитель попросил суд признать бывшего ректора виновным и приговорить его к восьми годам колонии общего режима, а также удовлетворить гражданский иск на 58 млн рублей. Свою позицию высказали и представители потерпевшего - Воронежского государственного технического университета. Они также попросили признать Колодяжного виновным, поскольку, по их мнению, «вина его полностью доказана». Не согласились с этим адвокаты. Они попросили суд вернуть дело прокурору в рамках ст. 237 УПК РФ.

Напомним, под уголовное дело о взятке и мошенничестве (ст. 290 и ст. 159 УК РФ) Сергей Колодяжный попал в начале 2020 года. Оно было возбуждено региональным управлением Следственного комитета России на основе материалов УФСБ. Однако затем статьи переквалифицировали в присвоение. По версии следствия, экс-ректор в 2015–2020 годах выписывал премии и выплаты стимулирующего характера более чем 180 штатным сотрудникам, а деньги заставлял возвращать себе. За время судебного процесса в Ленинском райсуде было допрошено 200 свидетелей.