В Воронеже бывшего ректора опорного университета Сергея Колодяжного отправили под домашний арест

Сергей Колодяжный. Фото: из архива «КП»

В Ленинском районном суде приняли решение отправить под домашний арест бывшего ректора Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергея Колодяжного. Он пробудет под ним до 25 декабря. Суд принял сторону защиты Колодяжного, хотя сторона обвинения настаивала, наоборот, на продлении срока его содержания в СИЗО.

Напомним, Сергею Колодяжному вменяют в вину получение взяток и финансовые махинации. Якобы он выписывал подчиненным премии, а деньги забирал себе. За 2015-2020 годы, по версии следствия, он таким образом мог присвоить более 58 миллионов рублей.

Сергея Колодяжного задержали в марте 2020 года. В мае он попал в СИЗО за общение со свидетелями по его делу. И провел там около полутора лет. Потом в апреле 2022 года его выпустили на свободу при запрете определенных действий. И снова, по версии следствия, он пытался оказывать давление на свидетелей. Колодяжный вновь отправился в СИЗО.

Сейчас на решение суда вернуть домашний арест повлияли три обстоятельства: первая судимость Колодяжного, то, что он воспитывает маленького ребенка. А еще то обстоятельства, что уже не за горами вынесение приговора, а значит, возможность повлиять на свидетелей становится минимальной. Суд на Колодяжным, напомним, длится с декабря 2021 года.