«Давайте не драматизировать»: в Воронеже начался суд над экс-ректором опорного вуза

Защита настаивает, что дело возбуждать должен был руководитель СУ СК по региону Фото: Ирина ШАБАНОВА

Ленинский районный суд сегодня, 8 декабря, начал рассматривать уголовное дело, фигурантом которого стал бывший ректор опорного университета Сергей Колодяжный. Его обвиняют в присвоении вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Первое заседание прошло гладко. И хотя Сергей Александрович был дружелюбен, с прессой пообщаться не захотел. Перед началом процесса журналисты попросили его сказать несколько слов относительно ситуации, но он только произнес: «Давайте не драматизировать».

Суд начал изучение дела. Гособвинитель зачитала суть предъявленных обвинений. По версии следствия, бывший ректор с 2015-го по 2020-й годы начислял «необоснованные выплаты стимулирующего характера» и премии 180 сотрудникам вуза. Те якобы получали деньги на банковские счета, а потом либо лично, либо также через банк отдавали их Колодяжному. Ректор при этом убеждал подчиненных, что средства идут на нужды университета, а на самом деле, считают силовики, глава опорного «распоряжался ими по своему усмотрению». По подсчетам следователей, он мог таким образом похитить более 58 млн рублей, которые «обратил в свою пользу».

Процесс может сильно затянуться Фото: Ирина ШАБАНОВА

Изначально Сергея Колодяжного обвиняли по двум статьям – в мошенничестве в особо крупном размере и получении крупной взятки. Но спустя время дело переквалифицировали на присвоение имущества. Напомним, дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ. И после задержания экс-ректор почти год провел в СИЗО, а затем меру пресечения ему изменили на домашний арест, который на этот раз продлили до 7 марта 2022 года включительно.

Сторона защиты на первом же заседании заявила сразу два ходатайства. Одно - о территориальной подсудности. Адвокаты настаивают, что дело должно рассматриваться по месту совершения преступления, а именно в Центральном районе, где находилось банковское отделение, через которое переводились университетские деньги.

И второе – о возвращении дела прокурору. Как считает зашита, Колодяжному вменяют эпизоды, которые произошли с 2015 по 2020 год. На тот момент он был депутатом Воронежской областной Думы, поэтому решение о возбуждении уголовного дела должен был принимать не обычный следователь, а руководитель следственного управления Кирилл Левит.

– Как вы слышали, сейчас было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору с допущенными существенными нарушениями уголовно-процессуального закона. Суд рассмотрит его и в пятницу, 10 декабря, примет решение, - пояснила адвокат Колодяжного.

Напомним также, бывшие ректор пытался перенести судебный процесс в суд другого региона. Он ходатайствовал об этом в ходе предварительного слушания в Ленинском районном суде Воронежа, куда дело поступило еще в июле. Тогда Колодяжный настаивал в своем сомнении об «объективности и беспристрастности» судей региона при принятии решений по его уголовному делу, так как он был депутатом облдумы и ректором опорного университета, а дело вызвало общественный резонанс. Первый кассационный суд отказал господину Колодяжному в удовлетворении ходатайства, поэтому он обратился в Верховный суд. Но и в этой инстанции потерпел неудачу.