Ректора воронежского опорного вуза подозревают в получении взятки

2 Март 2020 2020-03-02T18:43:26+03:00

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Ректор Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Сергей Колодяжный, по информации источника «КП-Воронеж», близкого к силовым ведомствам, находится в изоляторе временного содержания. По неофициальным данным, речь может идти о получении взятки (ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Нам уточнили, что Сергей Колодяжный интересен силовикам именно как ректор, а не как депутат. В Воронежской областной Думе Сергей Колодяжный возглавляет Комитет по строительной политике. Рассматривается версия, согласно которой он мог получать деньги от своих подчиненных, – сумма оценивается в миллионы рублей.

Дозвониться до самого Сергея Александровича нам не удалось – телефон ректора выключен. В пресс-службе опорного вуза от комментариев отказались, сославшись на то, что не в курсе данной ситуации. В силовых ведомствах обещали прокомментировать ее чуть позже.

Тем временем на официальном сайте «Единой России», в которой состоит Сергей Колодяжный, удалили страницу с его биографией. Отметим, что он - председатель регионального совета сторонников воронежского регионального отделения партии.

Ранее ректор уже имел дело с силовиками, однако в тех случаях он выступал потерпевшей стороной. В августе 2018 года кто-то поджег его двухэтажный коттедж. В момент пожара в здании находились жена и дочь Сергея Колодяжного. Им пришлось выпрыгивать из окон. От дома, расположенного в СНТ им. Мичурина в Новоусманском районе, остался лишь каркас. Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Весной того же года на улице 20 лет Октября сгорел служебный автомобиль ректора «Мицубиши-Паджеро». По всем признакам это тоже был поджог.

В 2016-м неизвестные спалили его «Ленд Ровер». Два года полицейские не могли выйти на подозреваемого. Но все же задержали 24-летнего жителя Лисок. Вину парень не признал, но экспертиза доказала, что следы на бутылке совпадают с его отпечатками пальцев. Расследование уголовного дела возобновили.

ИСТОЧНИК KP.RU